Zwaargewonde bij aanrijding in Kuurne, kinderen ongedeerd

Gisteravond is op het kruispunt van de Ringlaan met de Heirweg in Kuurne één zwaargewonde gevallen bij een botsing tussen twee voertuigen.

Bij het oversteken van een kruispunt reed een auto een bestelwagen aan. De bestuurder van de wagen raakte gekneld in het voertuig en moest door de brandweer bevrijd worden. Hij werd daarna zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. De bestuurder en drie kinderen uit de bestelwagen, bleven als bij wonder ongedeerd. Vermoedelijk negeerde één van beide voertuigen het rode verkeerslicht, waardoor een botsing onvermijdelijk was.