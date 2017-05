In de Doornstraat in Sint-Andries bij Brugge gebeurde deze middag een zwaar ongeval.

Een bestuurder die de parking van S&R Olympia wilde oprijden werd er in de flank aangereden door een lichte vrachtwagen. De vrouw belande met haar wagen in het struikgewas en zat gekneld in haar voertuig. Ze werd door de brandweer van Brugge bevrijd en met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De Doornstraat was in één richting afgesloten voor het verkeer.