Zwaargewonde bij ongeval in Mesen

In Mesen gebeurde vrijdagavond iets na 18 uur een ernstig ongeval. Een Mercedes raakte er langs de Komenstraat van de weg af.

Het slachtoffer, afkomstig uit het Noord-Franse Nieppe, reed in de richting van het centrum toen hij in een bocht naar rechts gewoon rechtdoor reed. Zijn wagen, een Mercedes, belandde op een dieper gelegen akker. Het voertuig kwam pas na honderd meter tot stilstand. Omdat de brandweer even moest wachten op de komst van de ziekenwagen en het mugteam besloten de blussers om alvast het dak weg te knippen van de wagen. Het slachtoffer bleef de hele tijd bij bewustzijn.

De Fransman kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en werd vervolgens naar het Jan Ypermanziekenhuis overgebracht. Zijn wagen was rijp voor de schroothoop.