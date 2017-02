Op de middag is een zwaar verkeersongeval gebeurd in de Heilig Sacramentstraat in Wingene.

Een autobestuurder reed er frontaal in op een vrachtwagen. Zijn voertuig schoof er gedeeltelijk onder De bestuurder van de auto, een man van 32 is zwaargewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Hij moest uit het wrak bevrijd worden. Hij is om een nog onbekende reden afgeweken van zijn rijvak. De vrachtwagenbestuurder was nog wat uitgeweken om de aanrijding te vermijden, maar dat heeft niet mogen baten.