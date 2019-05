Zwaargewonde bij spectaculaire aanrijding in Koksijde

Vrijdagavond, omstreeks 23 uur, gebeurde een zwaar ongeval op de Ten Bogaerdelaan in Koksijde. Bij het ongeval waren drie wagens betrokken, waarbij er twee onherstelbaar beschadigd raakten.

Het ongeval gebeurde bij een dubbel inhaalmanoeuvre waarbij één wagen achteraan inreed op een voorligger. Nog een derde wagen werd door de aanrijding licht beschadigd. De MUG-dienst van het ziekenhuis van Veurne moest één van de inzittenden van de wagen die achteraan werd aangereden, eerst stabiliseren vooraleer hij naar het ziekenhuis kon worden overgebracht. Een andere persoon die in dezelfde wagen zat werd lichter gewond en ook naar het ziekenhuis vervoerd.

De brandweer van Koksijde en De Panne werden ter plaatse gestuurd om de twee personen, die in de aangereden wagen zaten, te bevrijden. De zware SUV wagen die de voorligger aanreed, botste nog op een betonblok en reed net als de andere wagen dwars door een haag om juist over het fietspad tot stilstand te komen. De baan tussen Koksijde en Veurne was lange tijd versperd, men moest er plaatselijk omrijden.