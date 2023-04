Er is vandaag een steekpartij geweest in Elverdinge waarbij een persoon ernstig gewond is geraakt.

Het slachtoffer is afgevoerd naar het ziekenhuis. De vermoedelijke dader is gearresteerd. Het parket wil geen verdere commentaar kwijt, alleen dat er een onderzoek loopt.

Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en wat de aanleiding was voor het incident. De feiten zouden gebeurd zijn in de Veurnseweg.

Later meer