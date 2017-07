Zwaargewonde op E40 in Veurne

Op de E40 in Veurne is omstreeks 17 uur een Nederlandse bestelwagen ingereden op een Bulgaarse vrachtwagen.

De chauffeur van de bestelwagen raakte daarbij zwaar gewond. Het ongeval zorgde voor een echte ravage, er lagen heel wat brokstukken op de snelweg.

De oorzaak van het ongeval is voorlopig onbekend. Er was op dat moment geen file of vertraagd verkeer.