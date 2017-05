In Ieper is rond 16u30 een zwaar verkeersongeval gebeurd op de Noorderring. Twee voertuigen zijn op elkaar gebotst. De hulpdiensten zijn ter plekke. Volgens de eerste informatie moet de brandweer enkele inzittenden bevrijden.

De wagens botsten frontaal op elkaar. Daarbij werd een voertuig de gracht in gekatapulteerd. Vier inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. Het gaat om een voertuig van een gezin uit Poperinge. In de andere wagen zaten Fransen. Niemand is in levensgevaar.

Later meer.