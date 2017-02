Zwak filmjaar deert Kinepolis niet

Dat blijkt uit de jaarresultaten van het bedrijf, dat de aandeelhouders beloont met een hoger dividend. Dankzij de opening van nieuwe zalen in onder meer Nederland en Frankrijk wist Kinepolis het aantal bezoekers met 7,5 procent op te trekken tot 23,8 miljoen. Die bezoekers gaven ook meer uit, wat maakt dat de omzet met 7,7 procent steeg, tot 324,9 miljoen euro. Wel zakte de courante winst, met 6,5 procent tot 40,4 miljoen euro. De expansie van de groep leidt immers tot hogere afschrijvingen. Netto hield de groep wel meer over: 47,6 miljoen euro, of een stijging met 47,7 procent. Dat is vooral te danken aan de verkoop van Utopolis. Het dividend gaat met dik 10 procent omhoog tot 0,87 euro.