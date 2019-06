Zwangere vriendin hoofdverdachte dodelijk incident Ieper doet haar verhaal

"Hij is aangehouden voor opzettelijke slagen en verwondingen met de omstandigheid dat deze de dood tot gevolg hadden", klinkt het bij het parket. "Hij werd verhoord en is vrijdagnamiddag voor de onderzoeksrechter geleid. Hij zal maandag voor de raadkamer verschijnen. Die zal beslissen over zijn verdere aanhouding. Hij is goed gekend bij de politie en werd in het verleden al veroordeeld voor opzettelijke slagen en verwondingen."

V. kreeg afgelopen maandag nog 15 maanden cel met uitstel en een boete, grotendeels met uitstel, voor zijn betrokkenheid bij het toetakelen van een man vorig jaar. De man zat hiervoor al enkele maanden in voorhechtenis. V. heeft een partner, die nu 20 weken zwanger is van hun kindje, en nu hun kant van het verhaal doet. "Ik was bij K. op het moment van de schermutseling aan het station. K. kwam van zijn werk om mij op te halen", vertelt M. K. (30) uit Lo. "Een andere man, toen nog een vriend van K., riep het slachtoffer, dat op zijn fiets passeerde. Hij schudde aan de kraag van het slachtoffer en gaf hem een slag tegen het hoofd, iets wat hij enkele dagen ervoor al eens gedaan had. K. hief even het voorwiel op en zei al lachend: 'ik ga nu ook eens je fiets stelen'. Door de intoxicatie is het slachtoffer zijn evenwicht verloren. Daarna heeft K. hem zelfs rechtop geholpen."

De politie speurde V. op, maar hij was nergens te vinden. "In het weekend gingen we op verlof naar de kust en daarna hebben we bijgeboekt. Uit schrik, want we hoorden in de media dat hij een verdachte was van de 'Carapilsbende'. Hij heeft daar niets mee te maken. Mijn vriend werkt van 5 tot 19 uur in de bouw en drinkt daarna één pintje aan het station met zijn vrienden, die hij nu niet meer beschouwt als zijn vrienden. Donderdag hoorden we dat het slachtoffer overleden is, waarop hij besliste om zich toch aan te geven. Dit is een enorme klap voor hem."

De vrouw vreest nu voor hun toekomst en dat van hun ongeboren kind. "Ik heb veel meegemaakt en het stopt niet. Ik ben invalide, omdat mijn ex mijn rug gebroken had. K. onderhield mij al een jaar. Vlak voor hij naar de politie gaf hij me nog 100 euro om eten te kunnen kopen. Ik word nu gelukkig opgevangen door zijn familie, maar zo kan het niet verder. Ons kind mag hiervan niet het slachtoffer worden."

Lees ook: