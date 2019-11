Zwankendamme: bemanningslid overleden, collega kritiek

In het Boudewijnkanaal Zeebrugge-Brugge in Zwankendamme is een bemanningslid van een binnenschip uit het water gehaald. De Nederlander werd gevonden tussen de wal en het aangemeerd binnenschip “Vivaldi”. Hij overleed aan zijn verwondingen. Dat bevestigt de federale politie.

Zijn collega, een Belg, was een tijd vermist en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Het was de schipper die om 6u30 wilde afmeren die bemerkte dat twee bemanningsleden nog niet aan boord waren. Toen hij ging kijken, vond hij één bemanningslid tussen wal en schip. Hij verwittigde de hulpdiensten die massaal ter plaatse kwamen. Duikers vonden de man op de bodem van het kanaal. Hij is overleden.

Tweede man in water

Een tweede bemanningslid, een Belg, werd ook gevonden in het water. De man werd ter plekke gereanimeerd en naar het ziekenhuis gevoerd. Daar vecht hij voor zijn leven.Het is voorlopig onduidelijk hoe de mannen in het water zijn terechtgekomen. De scheepvaartpolitie is bezig met het onderzoek.

Verwarring over identiteit

Intussen is er verwarring over de identiteit van de slachtoffers. Volgens het Brugse parket is de eerste man die werd aangetroffen een Nederlander (63). De woordvoerder van het parket zegt dat die in kritieke toestand naar het ziekenhuis is gebracht. Volgens het parket is de tweede man overleden. Of dit een Belg of een Nederlander is, is niet duidelijk. Dat zal de komende uren moeten blijken uit de verhoren, zegt het parket.