Zware bedrijfsbrand bij Sidegro in Roeselare onder controle

De grote rookontwikkeling was van erg ver te zien. Het vuur woedde bij Sidegro, een bedrijf aan de Trakelweg in Roeselare, dat gespecialiseerd is in afbraakwerken en containerverhuur. Een loods is er volledig uitgebrand. De brandweer kwam snel ter plaatse en slaagde erin het vuur te bedwingen. De stad riep omwonenden op om ramen en deuren dicht te houden, maar ook om de ventilatie uit te schakelen. De rook kon toxisch zijn en ook ontploffingsgevaar was niet uitgesloten. Het is niet voor het eerst dat er brand uitbreekt bij het bedrijf.

Hier in Roeselare centrum zelf ook te zien pic.twitter.com/IPeOenwbAD — Stefan Goemaere (@StGoemaere) July 28, 2022