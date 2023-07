Woensdagmiddag kwamen opnieuw twee wagens in botsing op het kruispunt Kortewilde aan de Vaartstraat met de Steengracht-West in Steenkerke bij Veurne.

Een Franse bestuurster van een blauwe Volkswagen die uit de Steengracht-West kwam reed de Vaartstraat over en kwam in botsing met een grijze Renault Mégane, die richting Alveringem reed. Twee weken geleden reden hier ook al twee wagens op elkaar in nadat een wagen de Vaartstraat, die een voorrangsweg is, overstak en in botsing kwam met een wagen die uit de richting van Alveringem kwam. Drie inzittenden werden naar het ziekenhuis in Veurne overgebracht.