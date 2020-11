Zware botsing op de N8 ter hoogte van Alveringem

Uit de kleine rode personenwagen, die in de richting van Veurne reed, moest een bestuurster door de brandweer worden bevrijd. Ze werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Veurne overgebracht.

In de andere wagen vielen twee licht gewonden. Hoe het ongeval precies gebeurde is nog niet bekend. Door het ongeval was de N8 ter hoogte van 'De Nieuwe Herberg' afgesloten voor het verkeer dat in de richting van Ieper reed. Beide wagens moesten getakeld worden. De brandweer van Lo-Reninge en Veurne moest heel wat motorvloeistof en gelekte olie van de baan verwijderen. Door het ongeval was de N8 een tweetal uur afgesloten.