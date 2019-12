Zware brand in Damme legt woning in de as

In de Stationsstraat in Sijsele-Damme is zaterdagmorgen rond 11.00 uur brand uitgebroken in een woonhuis. Het was een buurman die vanop zijn balkon rook zag en de hulpdiensten verwittigde.

Op het moment van de brand waren de bewoners niet aanwezig. Enkele ogenblikken later arriveerde de vrouw, zij was net naar de supermarkt geweest. Ook de man kwam enige tijd later ter plaatse. Bij aankomst van de brandweer was de strijd eigenlijk al gestreden. Hoewel alle middelen werden ingezet, kon de brandweer niet verhinderen dat het huis volledig in de vlammen opging.

Vermoedelijk is de brand op het gelijkvloers ontstaan, de oorzaak is nog niet gekend. Hoogstwaarschijnlijk zijn enkele huisdieren in de brand gebleven, maar dat kon nog niet bevestigd worden. De zwaar aangeslagen bewoners kregen ter plaatse verzorging in een ambulance. Ook burgemeester Joachim Coens (CD&V) kwam ter plaatse om de bewoners te steunen.

De brandweer diende nog een tijdje na te blussen. Tijdens de bluswerken was de Stationsstraat voor het verkeer afgesloten.