In de vooravond is een zware brand uitgebroken in Emelgem. Een bijgebouw van een boerderij staat er in lichterlaaie.

De brandweer krijgt om kwart over vijf de oproep voor de zware brand in de 16de Linie-Regimentsstraat in Emelgem. Bij aankomst sloegen de vlammen door het dak van het bijgebouw van een landbouwbedrijf. In het gebouw staat heel wat materiaal. Het is nog onduidelijk waardoor de brand ontstaan is, de brandweer is nog steeds ter plaatse om te blussen.