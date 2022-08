Zware brand in garage naast woning in Kuurne: 70-jarige man verliest levenswerk

In een garage naast een huis in de Zweepstraat in Kuurne, aan de rand van de Brugsesteenweg, heeft deze avond een zware brand gewoed. Dat bevestigt burgemeester Francis Benoit. De schade bleef beperkt, er vielen geen slachtoffers.

In de garage en aanpalende gebouwen van een huis in de Zweepstraat in Kuurne is zondagavond een hevige brand uitgebroken. De vlammen sloegen al snel door het dak. De 70-jarige bewoner ging de vlammen eerst zelf te lijf met een brandblusapparaat, en liep daarbij lichte brandwonden op. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse om de man ter hulp te staan. Even brak paniek uit, omdat de vrouw van het slachtoffer zich nog in de woning bevond.

De bewoners van de aanpalende huizen werden gevraagd om hun woningen te verlaten. Een tweetal uur later was de brand geblust, en mochten ze hun woningen weer betreden. Ook het huis van de slachtoffers heeft geen schade opgelopen. De 70-jarige man, zijn vrouw en kind bleven ongedeerd.

"Slachtoffer is levenswerk kwijt"

Het slachtoffer was een fervent verzamelaar van kleine wagens en oldtimers. In de garage stonden onder meer een Mini Cooper en een quad, die nu volledig zijn vernield door de brand. "De man is zijn levenswerk kwijt", aldus Francis Benoit, burgemeester van Kuurne.

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, al is die zeker niet aangestoken, zegt Benoit. "De brand is puur accidenteel ontstaan. Het slachtoffer had net getankt met de quad, mogelijk heeft de brandstof het vuur zo fel doen uitbreiden."

De brand zorgde voor een moeilijke verkeerssituatie langs de Brugsesteenweg. Tussen het punt met de nieuwe Rijksweg in Hulste en de Roeselaarsestraat in Lendelede liep het verkeer even heel moeizaam. Die situatie is nu volledig opgelost.