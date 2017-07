Zware brand in houtverwerkend bedrijf in Gistel

Maar liefst vijf brandweerkorpsen moesten in de nacht van dinsdag op woensdag uitrukken om een loodsbrand in een houtverwerkend bedrijf in Gistel onder controle te krijgen. Het nablussen duurt wellicht nog een deel van de dag.

Een uur na midernacht werd de brandweer van Gistel opgeroepen voor een loodsbrand bij Vandewiele Recycling in de Rochesterlaan in Gistel. Bij aankomst stond een verhakselaar in een grote loods in brand. Ook een houtstapel had reeds vuur gevat.

De brandweer kon een tweede loods vrijwaren. Vijf brandweerkorpsen (ook Koekelare, Middelkerke, Oostende en Torhout) uit twee zones kwamen ter plaatse. De rook verspreidde zich kilometers ver in de omgeving. Er vielen geen gewonden.