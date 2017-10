Zware brand in Ingelmunster

Vanmorgen vroeg is bij Bakkerijgrondstoffen Soenens in Ingelmunster brand uitgebroken. De brandweer heeft de grootste moeite om het vuur te blussen.

In één van de koelcellen van het bedrijf is deze morgen brand ontstaan. De brand gaat gepaard met een hevige rookontwikkeling en dat maakt het er voor de brandweer niet makkelijker op. In de koelcel staan 400 palletten opgeslaan met bakkerijproducten.

Ondertussen zijn de brandweerkorpsen van Izegem, Ingelmunster, Roeselare en Meulebeke ter plaatse. Er wordt nog steeds geblust.