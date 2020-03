Zware brand in Kortrijk: één dode, 50 mensen geëvacueerd

Om 3 uur vannacht is brand uitgebroken in een rijwoning de Vooruitgangsstraat in Kortrijk. Daarbij kwam een man om het leven, het gaat om de belleman Peter Caesens (57). Ook werden 52 mensen geëvacueerd en opgevangen in het politiekantoor.

Het vuur ontstond rond drie uur in de woning van de belleman van Kortrijk. Toen de brandweer van de zone Fluvia ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al door het dak en de vensters. Het duurde tot vijf uur voor de brand onder controle was maar er moest nog lange tijd moeten nageblust worden. Zeker vier woningen raakten beschadigd.

Vier woningen onbewoonbaar

De bewoner van de ergst getroffen woning was lange tijd vermist. De brandweer kon het huis eerst niet betreden door instortingsgevaar. In de loop van de voormiddag werd in dat pand een lichaam aangetroffen. Het slachtoffer was naast belleman ook bib-medewerker van de stad Kortrijk, er wordt een rouwregister in de bibliotheek geopend. (lees verder onder de foto)

In totaal werden vijftig buurtbewoners, ook studenten, opgevangen in het politiecommissariaat. De stad bekijkt momenteel of de geëvacueerden terecht kunnen bij familie of een noodwoning nodig hebben. Het parket heeft intussen een deskundige aangesteld die de oorzaak van de brand zal onderzoeken.