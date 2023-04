Zware brand legt kasteel van Houthulst in de as

In Houthulst is het kasteel in de Eugène de Grootelaan helemaal uitgebrand. De brandweer heeft het gecontroleerd laten uitbranden.

Brandweerzone Westhoek kreeg de oproep voor een uitslaande brand in het kasteel kort voor vier uur vanmorgen. Bij aankomst stond het kasteel al in lichterlaaie. (lees verder onder de foto)

Het kasteel bleek ook moeilijk bereikbaar: door de jarenlange leegstand waren de toegangswegen naar het kasteel dichtgegroeid en duurde het even voor de brandweer tot bij het brandend gebouw raakte.

Door de brand is de Eugène de Grootelaan afgesloten tussen de Markt en de Stadenstraat terwijl de brandweer nablust. (lees verder onder de foto)

Het kasteel was nu eigendom van een Britse familie. Vroeger was het eigendom van de familie De Groote, onder meer Eugene en Hubert De Groote, voormalig burgemeesters van Houthulst. Micheline De Groote was de laatste bewoonster en is enkele jaren geleden overleden. Ze was getrouwd met een Brit en daardoor was het nu dus in handen van Britse eigenaars.

In het verleden werd het gebouw al vaker geplaagd door vandalen. Zo zijn destijds ramen ingeslagen en schilderijen vernield. Het parket onderzoekt nu ook deze brand.

Foto's: Brandweer Westhoek