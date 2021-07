Zware brand op camping Metsu in Bredene

Donderdagnacht heeft op camping Metsu in Bredene een zware brand gewoed. Daarbij liep een toeriste uit Vilvoorde, die er verbleef met haar man, ernstige brandwonden op.

Iets voor één uur vatte een oplaadsysteem van een rollator vuur in de voortent van hun mobilhome. Op enkele minuten tijd stond hun hele kampeerplaats in lichterlaaie. De ravage is enorm en de vrouw werd met brandwonden overgebracht naar het ziekenhuis.

Op enkele minuten tijd was de brand niet meer onder controle te krijgen. Ook aanpalende stacaravans liepen schade op. Vijftig mensen werden geëvacueerd.