Zware brand op camping in Nieuwpoort

Enkele vaste bewoners hoorden een ontploffing en zagen kort nadien rook en vlammen opstijgen uit een stacaravan vooraan de camping. Toen de brandweer ter plaatse kwam, stonden al drie caravans in lichterlaaie. Door de hitte is ook een tweetal aanpalende caravans zwaar beschadigd. De politie stuurde een drone de lucht in om de uitbreiding van de brand te controleren. In de afgelopen jaren waren er al twee grote branden van caravans op deze camping (zie link onder de foto). De oorzaak van de brand nu wordt nog onderzocht.

