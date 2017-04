In het centrum van Poperinge is vanmiddag brand uitgebroken. Een rijwoning raakte volledig vernield. Het blussen duurde enkele uren, want het vuur flakkerde voortdurend op.

Het was rond kwart voor één vanmiddag toen brand uitbrak in een woning in de Peperstraat in Poperinge. Toen de brandweer van Poperinge en Reningelst ter plaatse waren sloegen de vlammen al door het dak. 24 brandweermannen gingen het vuur te lijf, maar het duurde tot vier uur vooraleer het lukte de brand te blussen.

Op het ogenblik van de brand was niemand in de woning die volledig vernield is. De huizen van de buren konden wel gevrijwaard worden. Het vuur ontstond in een opslagplaats met verf.