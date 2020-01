Zware brand in Roeselaars bedrijf

Deze ochtend woedde er een zware, uitslaande brand in een loods van een metaalverwerkend bedrijf langs de Industrieweg in Beveren (Roeselare).

Deze morgen omstreeks 7h30 brak er een zware brand uit in een loods van de firma Team Industries Roeselare NV. Volgens omwonenden waren er rond 7h 's morgens al kleine ontploffingen te horen, waarop de hulpdiensten massaal ter plaatse snelden. De loods deed volgens de brandweer dienst als archiefruimte waar ook een kleine kantoorruimte aanwezig was. De loods zelf viel niet meer te redden, maar de productie-afdeling van het bedrijf bleef echter wel gespaard van de vlammen.

Geen kwaad opzet

Over de oorzaak van de brand is er echter nog niets bekend. Het parket vordert echter geen deskundige, aangezien er geen aanwijzingen zijn die in de richting van kwaad opzet wijzen.