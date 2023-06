In Sint-Andries bij Brugge is een huis zwaar beschadigd na een blikseminslag. Het volledige dak stond in lichterlaaie.

Rond kwart over negen gisteravond schrikt een luide knal de bewoners van de Sint-Baafstraat op. De bliksem is ingeslagen in een rijhuis. Het volledige dak gaat in vlammen op. De brandweer heeft het vuur snel onder controle, maar de rookontwikkeling is enorm. Doordat het dak instort moeten ze nog lang nablussen. Het huis van het jonge gezin is onbewoonbaar.