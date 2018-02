Zware brand vernielt huis in Lombardsijde

Zondagavond is omstreeks 21 uur een zware brand uitgebroken in een rijwoning op het Dorpsplein in Lombardsijde.

Eerst werd vermoed dat er nog iemand in de woning aanwezig was, maar dat bleek niet het geval te zijn. De bewoner was op het moment van de brand niet thuis.

De buren van de aanpalende huizen werden verzocht hun woning te verlaten. Ook het tramverkeer werd door de interventie van de brandweer verstoord, omdat de brandweerwagens op de tramsporen stonden.

Hoe de brand is ontstaan, moet nog worden onderzocht. De zoldering is door de brand ingestort en ook de gebinten van het dak zijn zwaar beschadigd. De woning is onbewoonbaar.