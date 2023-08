Zware brand vernielt loods in Sint-Eloois-Vijve

Deze nacht heeft een zware brand een loods in Sint-Eloois-Vijve deels in de as gelegd. In de loods zijn drie bedrijven gehuisvest.

De brand moet rond 1u30 in de nacht zijn uitgebroken in een loods tussen de Emiel Clausstraat en de Leie. Bij aankomst zag de brandweer de vlammen al door het dak van de loods slaan. De brandweerlui begonnen de brand te blussen vanuit verschillende hoeken, maar kregen de vlammen maar moeilijk onder controle. De bluswerken duurden uiteindelijk de hele nacht.

In de loods waren drie bedrijven ondergebracht: een opslagplaats van een garage, een bedrijf in stockverkoop en een bedrijf dat machines maakt. De brand is vermoedelijk in gedeelte van het bedrijf in stockverkoop ontstaan, maar de oorzaak is nog onduidelijk.