Vaanacht omstreeks 00u30 is brand uitgebroken in een loods van een boerderij in de Rietstraat in Beernem. Het waren de buren die de vlammen opmerkten en de hulpdiensten verwittigden.

Bij aankomst van de hulpdiensten sloegen de vlammen al door het dak van de schuur. De brandweer had na een uur de vlammen onder controle. Ze kon de woning van de hoeve vrijwaren. In de loods was allerlei materiaal alsook een stookolietank opgeslagen. Het is nog onduidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan. Niemand raakte gewond.