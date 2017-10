Zware brand vernielt woningen in Aartrijke

Er heeft een hevige brand gewoed in twee woningen langs de Sint-Arnoutstraat in Aartrijke.

Het vuur ontstond even voor zeven in de badkamer van één van de woningen. Een bewoonster werd met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht, haar twee kinderen bleven ongedeerd. Het vuur vernielde ook de aanpalende woning, maar daar raakte niemand gewond. Er zijn dus twee gezinnen getroffen door de brand. De oorzaak is nog onbekend.