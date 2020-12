Zware corona-uitbraak in woonzorgcentrum Koekelare

Het woonzorgcentrum Meunyckenhof in Koekelare is zwaar getroffen door het coronavirus. 97 bewoners en personeelsleden zijn besmet. De directie vraagt hulp van het gemeentebestuur om de crisis de baas te kunnen.

Vanmorgen was er al crisisoverleg tussen de burgemeester en de directie van woonzorgcentrum Meunyckenhof in Koekelare. De eerste besmettingen werden tien dagen geleden vastgesteld, maar het virus verspreidde zich razendsnel. 59 bewoners zijn besmet, en ook 38 personeelsleden testen positief. Op een personeelsbestand van 100 personeelsleden is dat erg veel. Zes mensen zijn al overleden, een aantal andere zijn er erg slecht aan toe.

Er zijn ondertussen drie gesloten covid-afdelingen ingericht in het woonzorgcentrum. Er wordt extra personeel gezocht om te zorgen dat de werking van het woonzorgcentrum gegarandeerd kan blijven.

In de eerste golf in maart waren er nauwelijks besmettingen in het rusthuis, hoe het nu op korte tijd zo ver kon komen is een raadsel.

Bezoek aan het woonzorgcentrum is voor onbepaalde tijd verboden.