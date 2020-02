In een appartementsgebouw op de zeedijk van Koksijde heeft deze middag een brand gewoed. Het vuur is nu onder controle.

Op de zesde verdieping van een appartementsgebouw in Koksijde woedde deze middag een dakbrand. Twee arbeiders waren op het dak aan het werk toen het foutliep.

Heel wat isolatiemateriaal kwam op de zeedijk terecht. Een kleverig goedje dwarrelde neer op straat en op enkele terrassen.

De politie zette een kleine drone in om de schade in beeld te brengen. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Er zijn geen gewonden.