Er woedt momenteel een zware uitslaande industriebrand in de Europastraat in Bavikhove.

In een persbericht bevestigt de stad Harelbeke dat het gaat om een ammoniaklek. Er zijn voorlopig geen slachtoffers of gewonden. Wel werden er ongeveer 150 personen geëvacueerd. De brandweer vraagt omwonenden om ramen en deuren te sluiten door de hevige rookontwikkeling. Wie niet in de buurt moet zijn, mijdt ook best de omgeving. De stad Harelbeke laat weten dat er een adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer ter plekke is om de situatie op te volgen. De rook zou kunnen leiden tot irritatie

