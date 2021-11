In Roeselare is er donderdag kort na de middag een hevige brand uitgebroken bij de firma Van Parys aan de Industrieweg.

De brandweer van zone Midwest kwam met verschillende ploegen ter plaatse en kreeg de brand onder controle. In de buurt van het industrieterrein Beveren-Roeselare was heel wat rook te zien. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.