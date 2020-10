Zware industriebrand in Roeselare: gunstige resultaten bodem- en wateronderzoek

Om te weten wat de impact van de brand op de omgeving van het bedrijf was, werden representatieve stalen in de bodem en in water (regen-, put- en zwembadwater) genomen, verspreid in en net buiten de perimeter. Deze resultaten werden geanalyseerd door de Vlaamse Milieumaatschappij, het Agentschap Zorg en Gezondheid en professor Dr. Jan Tytgat, toxicoloog van KULeuven. Op basis van hun interpretatie beslist de crisiscel om de voorzorgsmaatregelen (zoals een verbod op het gebruik van regenwater of het eten van groenten uit de tuin) te beëindigen.

Burgmeester Kris Declercq: "We zijn tevreden dat het gemeentelijk rampenplan opgeheven kan worden na dit grote incident. Het terrein is door de brandweer overgedragen aan een gespecialiseerde firma die intussen startte met de opruim- en saneringswerken. De hardnekkige brand kon een grote impact hebben op ons milieu. Gelukkig kon door het snelle optreden van de brandweer en van zo veel diensten veel erger voorkomen worden. Ik wil hen uitdrukkelijk bedanken voor hun harde werk.

Het is geruststellend dat de onderzoeksresultaten bevestigen dat er geen chemische stoffen via de rook zijn verspreid en dat de metingen in de bodem en in de regenwaterputten gunstig zijn. Dat hebben we ook persoonlijke gecommuniceerd naar de bedrijven en bewoners in de perimeter.”

