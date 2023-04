In Brugge is een klok uit de Sint-Salvatorskathedraal naar beneden getakeld. De bronzen klok van meer dan 3 ton was vorig jaar losgekomen, en op een stevige balk van de torenconstructie beland. Uit veiligheidsoverweging luidden de kerkklokken sindsdien niet meer.

Maar nu, zowat een jaar later, halen ze de klok uit de toren naar beneden en dat blijkt geen makkelijke opdracht. Het onderdeel waarmee de klok was opgehangen bleek te zijn afgescheurd en dat was de oorzaak van alle ellende. Het was bovendien niet eenvoudig om iemand te vinden die de schade wou herstellen. Het bisdom vond uiteindelijk een Nederlandse klokkengieter.

Bekijk ook: