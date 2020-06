Zware loodsbrand in Sint-Eloois-Winkel

Deze middag is een zware brand uitgebroken in een loods in Sint-Eloois-Winkel. Er was heel wat rookontwikkeling, de brandweer vraagt om ramen en deuren dicht te houden.

De brandweer werd op de middag opgeroepen voor een band in een loods. De rookontwikkeling was enorm, maar de brand is onder controle. Er zouden geen slachtoffers zijn, maar de loods, een opslagplaats van bouwmaterialen, is helemaal verloren. De brandweer vraagt om ramen en deuren gesloten te houden en ook om de ventilatie in je huis of wagen af te zetten. De wind waait momenteel richting Heule en Gullegem. In de omliggende gemeenten wordt ook een Be-alert boodschap uitgestuurd.

Opgelet: momenteel loodsbrand in Sint-Eloois-Winkel (Zuidhoekstraat 20, 8880 Ledegem). Veel rookontwikkeling. Brandweer vraagt om ramen en deuren gesloten te houden en ook om ventilatie af te zetten. Wind waait richting Heule/Gullegem. BE-alert wordt uitgestuurd. — ᴠɪɴᴄᴇɴᴛ ᴠᴀɴ Qᴜɪᴄᴋᴇɴʙᴏʀɴᴇ (@VincentVQ) June 5, 2020