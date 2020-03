Zware ochtendspits op E403: 2 ongevallen zorgen voor lange file

Zowel in Torhout als ter hoogte van de snelwegparking in Oekene gebeurde een ongeval. Dat zorgde voor lange files vanaf Moorsele richting Brugge. Ondertussen is de snelweg op beide plaatsen vrijgemaakt en lost de file stilaan op.

#E403 Ongeval thv Parking-Oekene → Brugge afgehandeld. — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) March 2, 2020

#E403 Ongeval thv Torhout → Brugge afgehandeld. — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) March 2, 2020