Zware schade aan voorgevel na botsing op kruispunt in Heule

Op de hoek van het kruispunt van de Albrecht Rodenbachlaan, Goethalslaan en Peperstraat in Heule is zaterdagnamiddag een wagen na een botsing tegen de gevel van een woning terechtgekomen. De gevel raakte daarbij zwaar beschadigd.

Het ongeval deed zich voor toen een automobiliste die vanuit de Peperstraat kwam gereden het kruispunt wou oversteken, maar het stopbord negeerde. Ze kwam daardoor in botsing met een wagen die de Albrecht Rodenbachlaan volgde in de richting van de Goethalslaan.

Gevel

Het was ook die aankomende wagen die na de botsing naar links uitweek, eerst nog een verkeerspaaltje omver ramde en uiteindelijk tot stilstand kwam tegen de gevel.

De jonge bestuurder, die met de wagen van zijn ouders onderweg was, kwam er met de schrik vanaf. De bestuurster van de andere wagen raakte gewond aan de haar hand en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Later kwam ook de brandweer ter plaatse, maar die hoefde de zwaarbeschadigde gevel uiteindelijk niet te stutten.

Onveilige situatie reeds aangekaart

Bewoner Dirk Berteyn was op het ogenblik van het ongeval aan het werk in zijn kantoor, dat net achter de voorgevel van de woning gelegen is. “Opeens was er een luide knal. Voor ik het goed en wel besefte, vlogen de brokstukken overal in het rond en werd ik met stoel en al anderhalve meter achteruit geduwd”, vertelt hij. "Net op de plaats waar de wagen tegen de gevel terecht kwam zit onze kleindochter vaak te spelen terwijl ik aan het werk ben. Dat was nu gelukkig niet het geval, ik mag er niet aan denken wat er dan zou gebeurd zijn.”

Berteyn en de rest van de buurt kaartten de verkeersonveilige situatie op het kruispunt al meermaals aan bij het stadsbestuur, maar daar kwam voorlopig geen reactie op. “Doordat de stopborden op het kruispunt vaak genegeerd, heeft onze straat soms meer weg van een snelweg", klinkt het. De buurt zelf suggereert onder meer snelheidsremmers of extra signalisatie als een mogelijke oplossing.

Foto: Google Maps