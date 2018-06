Dit weekend is in Watou nog een stal uitgebrand waarbij 20.000 kippen om kwamen. En eind vorig jaar vielen ook al eens 20.000 slachtoffers in een kippenstal in Oostrozebeke. Ook bij varkenshouders zijn branden meestal fataal voor een pak dieren.

Volgens de West-Vlaamse Milieufederatie werkt de grootschalige veehouderij het groot aantal slachtoffers bij een brand in de hand. De federatie wil daarom meer brandweercontroles en een vluchtweide voor de dieren.