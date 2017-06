Zware straf voor vrouw die vriendin doodreed

Een vrouw uit Noordschote heeft van de politierechter in Veurne zes maanden rijverbod gekregen voor een ongeval die ze vorig jaar in juni veroorzaakte in Woumen.

Ze reed te snel en had gedronken en week van haar rijvak af waardoor ze met haar wagen tegen de auto van een koppel reed. Daarbij kwam een 27-jarige vrouw uit Brugge om het leven. De partner van het slachtoffer raakte zwaargewond. Ironisch genoeg was het slachtoffer één van haar beste vriendinnen. Ook de bestuurster zelf raakte bij het ongeval zwaargewond. Bij het onderzoek gebruikte justitie voor het eerst de gegevens uit de zwarte doos aan boord van één van de auto’s.

De vrouw moet een werkstraf van 125 uren uitvoeren in een revalidatiecentrum. Ze moet ook haar rijexamens opnieuw afleggen en een zware boete betalen. In zijn vonnis sprak de politierechter in Veurne van roekeloosheid. De veroordeelde vrouw moet ook naar een rijcursus waarbij de klemtoon ligt op de gevolgen van alcohol en snelheid in het verkeer.