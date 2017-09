Zware straffen voor bende mensenhandelaars

Kopstuk Amadin O. (25) kreeg negen jaar effectieve gevangenisstraf. De bende werkte vanuit Antwerpen, maar liep in Oostende tegen de lamp. Het team mensenhandel van de lokale politie van Oostende merkte op de website Redlights dat heel wat Nigeriaanse meisjes zich in een hotel in Oostende prostitueerden. Bij een controle in het hotel werden inderdaad twee Nigeriaanse prostituees aangetroffen. Het onderzoek leidde de speurders naar Chukwudi "Kelly" A., die de organisatie vanuit Antwerpen dirigeerde. De slachtoffers werden in de prostitutie gedwongen om hun reis naar Europa terug te betalen. Sinds 2013 werden op die manier minstens 25 vrouwen uitgebuit.

Vanuit Italië naar ons land

Spilfiguur "Kelly" werd veroordeeld tot een effectieve celstraf van acht jaar, een verbeurdverklaring van 407.000 euro en een geldboete van 128.000 euro, waarvan de helft met uitstel. In de woning van de Nigeriaan Amadin O. in Antwerpen werden illegale prostituees aangetroffen. Bovendien hield hij zich ook actief bezig met mensensmokkel door de meisjes vanuit Italië via Frankrijk naar ons land te begeleiden. De andere betrokkenen werden veroordeeld tot gevangenisstraffen van 18 maanden met uitstel tot zes jaar effectief. In totaal werden boetes van ruim 400.000 euro, waarvan de helft met uitstel, en verbeurdverklaringen van bijna 700.000 euro uitgesproken.