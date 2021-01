Zware straffen voor mensensmokkel met 39 doden

Een rechter in Londen heeft zware celstraffen uitgesproken in de zaak van de 39 Vietnamezen die in een koelvrachtwagen stierven nadat ze vanuit de haven van Zeebrugge waren vertrokken.

Twee leiders van de smokkelbende moeten voor 27 en 20 jaar achter de tralies, besliste het gerechtshof. Ze werden eerder al schuldig bevonden aan doodslag en mensenhandel. De chauffeur van de vrachtwagen werd tot dertien jaar en vier maanden cel veroordeeld, een vierde man tot achttien jaar. De 39 lichamen werden op 23 oktober 2019 ontdekt in een container in de gemeente Grays, in het graafschap Essex, in het oosten van het land. De vaak jonge mannen en vrouwen zouden mensenhandelaars tienduizenden euro's betaald hebben om Groot-Brittanië in gesmokkeld te worden.

