Afgelopen nacht werd Brandweer Westhoek opgeroepen voor een uitslaande loodsbrand in de Hapjesstraat in Krombeke.

Een loods van 60 meter ging in vlammen op, in het gebouw stonden er houten kisten met zoete aardappelen. Na anderhalfuur was de brand onder controle, er werd wel nog tot deze ochtend 8u nageblust. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk.