Zware verkeersagressie in Diksmuide

Een koppel dat donderdagnacht naar huis reed werd in de Oostendestraat ingehaald door een auto die hen, aan 150 kilometer per uur, links van de vluchtheuvel ter hoogte van het voetbalveld van Keiem inhaalde. De man van het koppel schrok en knipperde met zijn lichten. De wagen die hen inhaalde remde bruusk en sneed het koppel de weg af. Daarna trok hij opnieuw op en remde opnieuw hard voor de wagen van het koppel. Dit gebeurde meerdere keren.

Doorgang blokkeren

Het koppel kon enkele aanrijdingen vermijden en slaagde erin de wagen in te halen. De man in de andere wagen reageerde erop door naast de wagen van het koppel te gaan rijden. De man en de vrouw hadden schrik en draaiden hun wagen om in de andere richting naar huis te rijden. De agressieve man draaide op zijn beurt zijn wagen en achtervolgde hen opnieuw. Het koppel veranderde opnieuw van richting en opnieuw volgde de andere wagen.

Even verderop zette hij zijn wagen dwars over de baan. Het koppel kon net passeren via het fietspad waar de man hen uiteindelijk ook heeft aangereden. Ondertussen belden zij naar de politie die hen vroeg om naar de Markt van Diksmuide te rijden. Hun agressieve belager maakte zich uit de voeten.

Dader gevonden

De politie begon meteen alle camera’s langs de Oostendestraat uit te lezen. Daarop kwam de wagen in kwestie duidelijk in beeld en ook de nummerplaat was goed te lezen. De nummerplaat staat op naam van een man uit Maasmechelen, maar zijn 20-jarige zoon woont in Diksmuide. De politie ging op zoek en vond de beschadigde auto terug. De man werd uit zijn huis gehaald en gearresteerd. Hij werd opgesloten in het politiebureel om later verhoord te worden. Het parket klasseert het incident voorlopig onder de kwalificatie "poging tot doodslag". Of de man wordt aangehouden is nog niet duidelijk. Hij heeft amper 1,5 jaar zijn rijbewijs en is al bij de politie gekend.

Alles zelf gefilmd

De dader bleek in zijn auto een dashcam te hebben en heeft het hele gebeuren zelf gefilmd. De vriendin van de jongeman zat ook naast hem. Zij maande hem aan om te stoppen en zei dat het genoeg was geweest. Uit analyse van de beelden blijkt dat hij eerder op de nacht al toeren uithaalde op de autosnelweg. Daar reed hij aan 180 kilometer per uur en haalde hij vrachtwagens in over de pechstrook. Alle beelden en data werden scherp vastgelegd. Er zijn vermoedens dat de man onder invloed reed. Zijn rijbewijs is alvast voor 15 dagen ingehouden.