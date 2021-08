Zware verkeershinder verwacht door werken op E403 in Ardooie

Wegen en Verkeer werkt vanaf eind augustus op de E403/A17 in Ardooie. De brug over de spoorweg tussen de op- en afrittencomplexen van Roeselare-Beveren (nr. 8) en Lichtervelde (nr. 9) wordt gerenoveerd.

Tijdens de werken moet het verkeer op de snelweg in één richting over één versmalde rijstrook en in de andere richting over twee versmalde rijstroken met grote verkeershinder tot gevolg. De werken duren volgens de huidige planning tot begin november. Die timing is wel weersafhankelijk. Als het weer tegenzit, kan het zijn dat de werken iets langer duren.

Mobiele Trajectcontrole en semi-vaste flitspaal

De mobiele trajectcontrole van het Vlaams Gewest verhuist nu van zijn huidige locatie aan de Kennedytunnel in Antwerpen naar de werf op de E403. Ook een semi-vaste flitspaal rijrichting Brugge moet mee zorgen voor aangepast rijgedrag aan de werf. "Het effect van (mobiele) trajectcontroles op de verkeersveiligheid is bewezen. Handhaving is in mijn recent goedgekeurd verkeersveiligheidsplan het sluitstuk om samen te werken richting zero slachtoffers", aldus Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters.

