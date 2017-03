Vandaag starten grote onderhoudswerken op de E403 in Wevelgem in de richting van Doornik. En dat zal tijdens de spits voor fileleed in beide richtingen zorgen.

Het verkeer zal over twee versmalde rijstroken op de andere rijrichting worden gebracht waardoor ook daar het verkeer over versmalde stroken moet. Ter hoogte van de doorsteek mag 50 km/u gereden worden, in de werfzone is dat 70. De werken zullen zeker 3 weken duren.