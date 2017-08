Zware verkeershinder voorspeld in Bredene

Sinds 16 uur gisteren tot en met dinsdagmorgen 01:00 u is de Kapelstraat (N317) in Bredene in het gedeelte tussen de inrit van de Koningin Astridlaan (Alaska) en de uitrit van de Koningin Astridlaan (La Différence) volledig afgesloten voor alle verkeer. Er is een omleiding langs de Koningin Astridlaan voorzien voor het verkeer komende uit de richting van Bredene Duinen, en langs de Koninklijke Baan en Klemskerkestraat voor het verkeer uit de richting van De Haan. Op vrijdag, zaterdag en maandag wordt het verkeer op de N34 (Koninklijke Baan) in de richting van De Haan tussen de verkeerslichten aan de Astridbrug en de Klemskerkestraat (N329d) op één ipv twee rijstroken gebracht en is er in dit gedeelte een snelheidsbeperking tot 30 km per uur, met als gevolg dat het verkeer daar sterk vertraagd zal verlopen.

Wie de oostkust wil bereiken op de vermelde dagen vanuit Bredene/Oostende wordt aangeraden om dit te doen via de N9 (Brugsesteenweg). De politie adviseert om de omgeving zo veel mogelijk te mijden als u er niet echt moet zijn. Wie naar één van de evenementen gaat, doet dat best zoveel mogelijk te voet, met de fiets en/of het openbaar vervoer.