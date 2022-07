Zwarte lijst, reservatie en minder promotie: strijd tegen amokmakers in Lago Kortrijk opgedreven

In juni, toen het erg warm was, werd het zwembad LAGO in Kortrijk overrompeld. Nogal wat Franse jongeren probeerden binnen te raken zonder reservatie, enkelen probeerden zelfs over de afsluiting te klimmen. De politie moest tussenbeide komen.

Honderd namen staan nu op een zwarte lijst, zei burgemeester Ruth Vandenberghe op de gemeenteraad. Daarnaast moet iedereen voortaan reserveren om het zwembad binnen te kunnen. Je moet bovendien ook altijd je identiteitskaart kunnen tonen en er zullen ook veiligheidsmensen staan. Die kunnen desnoods de bagage fouilleren.

Minder promotie

Er kunnen ook minder mensen per tijdslot het zwembad in. En opvallend: LAGO gaat minder promotie maken met haar zwembaden in Noord-Frankrijk.

Het is niet de eerste keer dat er problemen zijn met het LAGO-zwembad in Kortrijk: ook vorig jaar al stonden jongeren op een zwarte lijst.

