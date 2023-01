Zwarte vlaggen aan gevels in Brugge: "Schade door voorbijrijdende bussen"

In Brugge hangen misnoegde bewoners van de Langerei, Spiegelrei en Komvest zwarte vlaggen aan hun gevel, uit protest tegen de vele lijnbussen die dagelijks in hun straat rijden.

Door wegenwerken in de buurt rijden er nu nog meer bussen van De Lijn door de straten, tot meer dan 400 per dag. De bewoners zijn het beu en krijgen naar eigen zeggen ook geen gehoor bij de stad Brugge.

Schade

"Ik heb eens geteld: van op het Jan van Eyckplein kan je 21 bussen nemen. Volgens ons kunnen een aantal lijnen geschrapt worden. Met een beetje goodwill kunnen die via de ring worden omgeleid in plaats van via het centrum", zegt een buurtbewoonster.

Bovendien liepen al meerdere huizen in de Langerei, die deel uitmaakt van het beschermd stadsgezicht, kraken en scheuren op door voorbijrijdende lijnbussen.